Valor de cierre del dólar en Canadá este 19 de febrero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% con respecto al valor de la jornada previa de 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,57% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene una disminución del 0,75%.

Si comparamos el dato con días previos, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

