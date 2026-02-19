Noticias

Valor de apertura del euro en Perú este 19 de febrero de EUR a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro en Perú este 19 de febrero de EUR a PEN

Tras la apertura de mercados el euro se paga al inicio del día a 3,95 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,09% comparado con el valor de la jornada previa, cuando cerró con 3,95 soles, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,82%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 5,45%.

Respecto de días previos, encadena nueve sesiones consecutivas en descenso. La cifra de la volatilidad es de 2,32%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (7,68%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

