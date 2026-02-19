Noticias

Valor de apertura del dólar en Canadá este 19 de febrero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,08% con respecto a los 1,37 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,65%; pero en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 0,67%.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, suma dos sesiones consecutivas de subida. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (4,97%), así que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

