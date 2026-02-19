Noticias

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 19 de febrero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 9,02 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 1,66% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cotizó a 8,87 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un ascenso 1,31%, por ello en el último año acumula aún una subida del 7,46%.

En relación a fechas anteriores, con este valor frenó la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en este contexto.

