Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy 19 de febrero en México

El euro se pagó al cierre a 20,31 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,03% con respecto a los 20,30 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,55%, por lo que en el último año todavía mantiene una bajada del 10,52%.

Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, con este valor interrumpió la racha que llevaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance claramente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, de manera que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

