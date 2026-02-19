Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de febrero en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 19 de febrero en Canadá

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,15% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula una bajada 0,3%; sin embargo en el último año mantiene aún un ascenso del 3,08%.

Si comparamos el valor con jornadas previas, acumuló dos sesiones seguidas en negativo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un balance notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

