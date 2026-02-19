Euro: cotización de apertura hoy 19 de febrero en Canadá

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,22% frente a los 1,61 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,37%; aunque desde hace un año aún conserva una subida del 3,02%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, encadena dos fechas consecutivas en valores negativos. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (5,75%), de manera que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.