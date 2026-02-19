Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo del viernes 20 de febrero

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Chiclayo antes de salir es fundamental debido a las características de su clima árido y cálido, que pueden influir significativamente en las actividades diarias y los planes de viaje.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del viernes 20 de febrero :

Cielo nublado parcial hacia el mediodía a cielo nublado al atardecer con lluvia ligera por la noche. La temperatura máxima del día alcanzará los 30°C.La temperatura mínima será de 22°C.

Conocer el pronóstico también ayuda a planificar actividades culturales, como ferias o mercados al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol o la neblina puede afectar la experiencia. Además, para los viajeros interesados en el turismo arqueológico, un pronóstico preciso permite evitar días con condiciones extremas que dificultan la visita a sitios de la ciudad.

El clima de “la ciudad de la amistad”

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

Chiclayo, situada en la costa norte de Perú, experimenta un clima árido y cálido durante la mayor parte del año. Las temperaturas medias anuales se ubican entre 20°C y 26°C, lo que favorece días mayormente soleados. Esta ciudad recibe la influencia del océano Pacífico, que contribuye a mantener el clima estable y evita extremos térmicos marcados.

Las precipitaciones en Chiclayo son escasas. Generalmente, la ciudad registra poca lluvia a lo largo del año, con mayor probabilidad de ligeros chubascos entre enero y marzo, meses correspondientes al verano austral. Estas lluvias ocasionales suelen estar asociadas a fenómenos climatológicos como El Niño, que puede incrementar de forma temporal la cantidad de agua caída.

La humedad en Chiclayo se mantiene en niveles moderados debido a su proximidad al mar y a la constante presencia de vientos. Estas condiciones propician un ambiente agradable y facilitan actividades al aire libre durante casi todo el año.

La riqueza y diversidad gastronómica de Chiclayo

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La gastronomía de la región de Lambayeque, Perú, es un pilar de la cocina norteña peruana, caracterizada por su riqueza de sabores, ingredientes frescos como el pescado, el maíz y el culantro. Entre las más destacadas se encuentran:

Arroz con Pato: Considerado el plato bandera de Chiclayo, es un guiso de pato tierno cocido con culantro, que le da un característico color verde al arroz. Se acompaña con salsa criolla (cebolla, limón y ají).

Ceviche Norteño: Un ceviche fresco y picante, típico de la costa de Lambayeque. Se elabora con pescado blanco (como corvina o lenguado) marinado en jugo de limón, con ají limo y cebolla roja.

Chirimpico: Un guiso contundente hecho con vísceras de cabrito (hígado, corazón, riñones) cocidas con choclo desgranado, cebolla, ají y especias, servido con arroz o yuca.

Seco de Cabrito: Un guiso de carne de cabrito joven, cocida lentamente con culantro, ají y chicha de jora (bebida fermentada de maíz), servido con frijoles y arroz. Es un plato festivo, común en celebraciones como bodas o cumpleaños. La chicha de jora, heredada de las culturas Mochica y Lambayeque, le da un sabor único y conecta el plato con la historia prehispánica.

Tortilla de Raya: Una tortilla hecha con carne seca de raya (pez cartilaginoso), batida con huevo y especias, frita hasta quedar crujiente. Es un plato típico de la costa, especialmente en Pimentel, donde la pesca es una actividad central. La raya seca es un ingrediente tradicional que muestra la creatividad para preservar alimentos en la región.