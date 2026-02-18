Top 15 Hulu Estados Unidos: ‘Predator: Badlands’ arrasa con el ranking de las producciones más populares del momento

Predator: Badlands presenta un nuevo tráiler.

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos

Esta imagen difundida por 20th Century Studios muestra a Thia, interpretada por Elle Fanning, a la izquierda, y Dek, interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi, en una escena de "Predator: Badlands." (20th Century Studios/Disney via AP)

1. Predator: Badlands

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX.

Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

3. F*ck Valentine’s Day

"F*ck Valentine’s Day" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Prime Video)

Gina odia que su cumpleaños caiga en el Día de San Valentín y viaja a Grecia para evitar la propuesta de matrimonio de su novio. Con la ayuda de Johnny y su hermana Mickey, que están de vacaciones, planea retrasarla, mientras cuestiona su relación.

4. 20/20

20/20 | ABC News | Hulu

20/20 es un informativo de televisión estadounidense que se emite por ABC desde el 6 de junio de 1978. Creado por el ejecutivo de ABC News, Roone Arledge, el programa fue diseñado de forma similar a 60 Minutes de CBS, pero se centra más en historias de interés humano que en temas internacionales y políticos. El nombre del programa deriva de la medición de agudeza visual 20/20. Este programa de una hora de duración ha sido un elemento esencial de los viernes por la noche durante gran parte del tiempo desde que se trasladó a esa franja horaria desde los jueves en septiembre de 1987, aunque ocasionalmente se emiten ediciones especiales otras noches.

5. Dime más mentiras (Tell Me Lies)

Cada traición tiene consecuencias. #DimeMásMentiras, nueva temporada, estreno 13 de enero. (Disney Plus)

Cuando Lucy Albright llega al campus de su pequeña universidad, lejos de su madre, a quien nunca perdonó por un acto de traición en sus primeros años de adolescencia, Lucy abraza la vida universitaria y todo lo que tiene para ofrecer. Pero todo cambia cuando conoce a Stephen DeMarco, quien tiene su propio pasado misterioso. Su enredo adictivo tendrá consecuencias que nunca podrían haber imaginado.

6. The Rookie

La serie The Rookie sigue los pasos del oficial John Nolan (Nathan Fillion), inspirado en el oficial de policía William Norcross. (Universal+)

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

7. Memory of a Killer

"Memory of a Killer" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Disney+)

Angelo lleva una doble vida, como asesino y como padre de familia y todo funcionaba bien hasta que le sobrevino un principio de Alzheimer. Ahora sus mundos chocan, poniendo a su familia en peligro.

8. The Scream Murder: A True Teen Horror Story

"The Scream Murder: A True Teen Horror Story" logra meterse en el ranking de las mejores producciones de la plataforma. (Disney+)

Cuando Cassie Stoddart, una estudiante de preparatoria, es hallada muerta a puñaladas en una vivienda en las afueras de Pocatello, Idaho, la comunidad local se alarma ante la posibilidad de que haya un asesino en libertad. La policía investiga las últimas horas de Cassie y focaliza su atención en tres compañeros de clase, quienes fueron las últimas personas en verla con vida. Avanzada la investigación, los detectives encuentran una cinta de video oculta que cambia el enfoque del caso y genera dudas sobre la implicación de adolescentes de 16 años en un crimen de tal magnitud.

9. Belleza perfecta (The Beauty)

Belleza Perfecta (Captura de tráiler oficial)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual “la belleza”, que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

10. Fear Factor: House of Fear

"Fear Factor: House of fear" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Hulu)

Unos extraños deben coexistir en un lugar duro y aislado mientras enfrentan desafíos extremos y juegan un juego social tortuoso donde la confianza es escasa y el miedo se convierte en una herramienta estratégica.

11. Un chef de otro nivel, con Gordon Ramsay (Next Level Chef)

Imagen de archivo de Gordon Ramsay en la 20ª temporada de 'Hell's Kitchen' en COSMO (Europa Press)

En está serie de competencia culinaria, Gordon Ramsay recorre los EE. UU. en busca de chefs para competir por un premio de 250.000 dólares y el título de “Chef del siguiente nivel”.

12. Luna de miel en familia

(Las mejores producciones en Netflix Argentina para engancharse hoy mismo) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Un hombre y una mujer va un resort con sus respectivas familias y no pueden ocultar su sorpresa al verse el uno al otro. Ya se conocían, había tenido una cita a ciegas hace algún tiempo, una cita cuyo resultado no había sido para nada satisfactorio. No obstante, contra todo pronóstico, la tracción que entonces no sintieron hace ahora su aparición. Pero ellos no son los únicos que se ven beneficiados por esto, sus hijos también saben sacar partido a la situación, convirtiendo la creciente relación en algo de lo que pueden sacar provecho.

13. Will Trent

Will Trent: agente especial (Star+)

Basado en la exitosa serie “Will Trent” de Karen Slaughter. El agente especial Will Trent fue abandonado al nacer y soportó una dura madurez en el abrumado sistema de crianza temporal de Atlanta. Decidido a asegurarse de que nadie se sienta como él, ahora tiene la tasa de eliminación más alta.

14. Ella McCay

Ella McCay - Tráiler

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

15. Django desencadenado

Leonardo DiCaprio junto a Jamie Foxx en 'DJango desencadenado'

Dos años antes de estallar la Guerra Civil (1861-1865), Schultz, un cazarrecompensas alemán que le sigue la pista a unos asesinos, le promete al esclavo Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Terminado con éxito el trabajo, Django prefiere seguir al lado del alemán y ayudarle a capturar a los delincuentes más buscados del Sur.

Se convierte así en un experto cazador de recompensas, pero su único objetivo es rescatar a su esposa Broomhilda, a la que perdió por culpa del tráfico de esclavos. La búsqueda llevará a Django y a Schultz hasta Calvin Candie, el malvado propietario de la plantación “Candyland”. La presencia de ambos en los alrededores de la propiedad, despierta las sospechas de Stephen, el esclavo de confianza de Candie.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.