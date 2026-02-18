Noticias

Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 18 de febrero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 18 de febrero de EUR a GTQ

Tras la apertura de mercados el euro se paga al inicio del día a 9,07 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,99% si se compara con los 8,89 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un incremento 1,76% y en el último año mantiene aún un incremento del 9,02%.

Si confrontamos el valor con días pasados, pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa. En los pasados siete días la volatilidad es claramente inferior a los números logrados para el último año (18,61%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado en estos días.

