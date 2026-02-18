Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 18 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 18 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se paga al inicio del día a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,18% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una subida 2,19% y desde hace un año aún conserva un incremento del 2,27%.

Respecto de días previos, encadena dos sesiones consecutivas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad es de 23,59%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (17,98%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar luego de la censura de Jerí: Así abre el tipo de cambio hoy 18 de febrero en Perú

Tipo de cambio cerró con baja en última sesión. Su valor con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Bloomberg. Sunat tiene su propia tipo de cambio

Precio del dólar luego de

Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 18 de febrero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 18 de febrero en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Consulta los días, horas y canales de transmisión de cada uno de los partidos de la primera división mexicana de futbol

Dónde ver todos los partidos

Tiembla en Chile: sismo de magnitud 4.1 con epicentro en la ciudad de Quillagua

En Chile los temblores son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Tiembla en Chile: sismo de