Dólar: cotización de apertura hoy 18 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se paga al inicio del día a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,18% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una subida 2,19% y desde hace un año aún conserva un incremento del 2,27%.

Respecto de días previos, encadena dos sesiones consecutivas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad es de 23,59%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (17,98%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.