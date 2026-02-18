Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Ashburn. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya niebla dispersa después de las 11 p.m.

De lo contrario, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 42 grados Fahrenheit (aproximadamente 5.5 grados Celsius).

El viento del suroeste será de 5 a 7 mph (8 a 11 km/h) y se volverá tranquilo después de la medianoche.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera lluvia, principalmente después de la 1 p.m. Estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 50°F (10°C). El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del este de 5 a 8 mph (8 a 13 km/h) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 70%.

Se prevén nuevos acumulados de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles. Esta noche, la lluvia continuará y las temperaturas descenderán, creando un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 17 de febrero 7:35 pm EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.