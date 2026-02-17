Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que comienza la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice bursátil encadena tres sesiones seguidas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 4,08%, de modo que desde hace un año acumula aún una subida del 43,14%.