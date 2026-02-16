PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 13 de febrero

Día negativo para el PSI 20, que empieza la jornada financiera del viernes 13 de febrero con ligeras caídas del 0,3%, hasta los 8.998,95 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el indicador suma dos sesiones seguidas en caída.
En relación a los últimos siete días, el PSI 20 acumula una subida 1,22%, por lo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 34,56%. El PSI 20 se sitúa un 0,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.070,52 puntos) y un 7,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).