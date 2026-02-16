Noticias

Nikkei 225 abre en terreno positivo este 16 de febrero

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión en alza para el Nikkei 225, que inaugura la sesión bursátil del lunes 16 de febrero con leves ascensos del 0,31%, hasta los 57.119,69 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el indicador pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia plana.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un incremento 5,28%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 48,29%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,92% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 11,74% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Virginia: el pronóstico

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio de este lunes 16 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Prepárate antes de salir: este

Glosario de tecnología: qué significa Barra de direcciones

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa

Clima en La Habana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro descendió hasta los 0.6 grados en Baiona

Clima en La Habana: conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 16 de febrero en Santiago de los Caballeros

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán