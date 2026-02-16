Nikkei 225 abre en terreno positivo este 16 de febrero

Apertura de sesión en alza para el Nikkei 225, que inaugura la sesión bursátil del lunes 16 de febrero con leves ascensos del 0,31%, hasta los 57.119,69 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el indicador pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia plana.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un incremento 5,28%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 48,29%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,92% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 11,74% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).