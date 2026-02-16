Hang Seng pierde 0,48% tras el inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión de mercado del lunes 16 de febrero con ligeras bajadas del 0,48%, hasta los 26.438,46 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el índice bursátil suma tres jornadas sucesivas en negativo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un descenso 2,18%; sin embargo desde hace un año aún mantiene una subida del 24,15%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,47% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 1,11% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).