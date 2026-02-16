Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 16 de febrero en México

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 16 de febrero en México

Tras la apertura el euro se cotiza en la sesión de hoy a 20,34 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,47% con respecto al valor de la jornada previa de 20,43 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,3%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una bajada del 10,43%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días pasados, cambia el sentido del resultado previo, cuando se anotó un incremento del 0,12%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (9,27%), de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

