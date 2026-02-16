El índice KOSPI de Corea del Sur perdió 0,28% en la apertura de este 13 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del viernes 13 de febrero con ligeras caídas del 0,28%, hasta los 5.507,01 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil con este dato interrumpe la racha positiva que marcaba en las cuatro jornadas anteriores.

Con respecto a la última semana, el KOSPI acumula un ascenso 8,21%, por ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 119,47%. El KOSPI se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo del presente año (5.522,27 puntos) y un 27,78% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).