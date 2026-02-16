Noticias

Clima en Asunción: el pronóstico para este 17 de febrero

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Asunción.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 40 grados, la probabilidad de lluvia será del 5%, con una nubosidad del 8%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 26 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 4%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cómo es el clima en Asunción

Asunción, la capital y ciudad más poblada de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo y tropical de sabana, lo que hace que la temperatura promedio al año sea de 23 grados. También presenta muchas lluvias.

En dicha región los veranos son particularmente calurosos y húmedos, siendo hasta bochornosos al superar los 40 grados de sensación térmica. En Asunción la sensación de calor es aún mayor debido al efecto “isla calor” ‒que se refiere a la presencia de aire caliente en ciertas zonas de la ciudad a diferencia de las más cercanas a las zonas rurales‒ y el viento cálido proveniente de Brasil.

Por otro lado, la época invernal es irregular pues así como puede haber días cálidos con temperaturas de 30 grados también puede haber días helados en los que el termómetro desciende hasta los cero grados.

Otra particularidad del clima de Asunción son sus frecuentes precipitaciones, pues ya sea que caigan con fuerza en primavera, chaparrones en el verano o lloviznas débiles en invierno, la humedad se mantiene en el ambiente.

En cuanto a los registros históricos, se tiene que la temperatura máxima registrada en Asunción ha sido de 42.8 grados el 1 de octubre de 2020; mientras que la más baja fue el 27 de junio de 2011, cuando el termómetro cayó hasta -1.2 grados.

La mejor época para recorrer Paraguay

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las precipitaciones son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a bajar hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.

