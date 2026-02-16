Noticias

BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 13 de febrero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BEL-20 INDEX, que inaugura la sesión bursátil del viernes 13 de febrero con ligeras bajadas del 0,21%, hasta los 5.614,13 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con fechas previas, el índice bursátil pone fin a cuatro jornadas seguidas con tendencia positiva.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un ascenso 1,75%, por ello en el último año aún conserva un incremento del 27,19%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.626,04 puntos) y un 10,09% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

