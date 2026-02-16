Apertura del OMX Stockholm 30 este 16 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que inaugura la sesión de mercado del lunes 16 de febrero con una variación del 0,11%, hasta los 3.123,32 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 acumula una disminución 0,42%; aunque desde hace un año acumula aún un incremento del 17,12%. El OMXS 30 se sitúa un 0,7% por debajo de su máximo del presente año (3.145,47 puntos) y un 8,4% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).