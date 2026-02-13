Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Guatemala

El euro se paga al comienzo de sesión a 9,10 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,13% si se compara con los 8,91 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula un ascenso 0,46%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 7,07%.

Respecto de días previos, frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presenta un comportamiento claramente superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de forma que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar baja en Perú: Así se abrió el tipo de cambio hoy 13 de febrero

Tipo de cambio cerró con baja ayer. Su valor con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Bloomberg. Sunat tiene su propia tipo de cambio

Precio del dólar baja en

Valor de apertura del dólar en Cuba este 13 de febrero de USD a CUP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 13 de febrero de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 13 de febrero de EUR a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Panamá: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy