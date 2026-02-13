Euro: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Guatemala

El euro se paga al comienzo de sesión a 9,10 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,13% si se compara con los 8,91 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula un ascenso 0,46%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 7,07%.

Respecto de días previos, frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presenta un comportamiento claramente superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de forma que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.