Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,13% si se compara con los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 0,05%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 1,93%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadena dos sesiones sucesivas en positivo. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 24,74%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (17,76%), de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar baja en Perú: Así se abrió el tipo de cambio hoy 13 de febrero

Tipo de cambio cerró con baja ayer. Su valor con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Bloomberg. Sunat tiene su propia tipo de cambio

Precio del dólar baja en

Valor de apertura del dólar en Cuba este 13 de febrero de USD a CUP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 13 de febrero de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 13 de febrero de EUR a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Panamá: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy