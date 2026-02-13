Dólar: cotización de apertura hoy 13 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,13% si se compara con los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 0,05%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 1,93%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadena dos sesiones sucesivas en positivo. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 24,74%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (17,76%), de forma que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.