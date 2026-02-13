Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá un 50 por ciento de probabilidad de lluvias después de la medianoche. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius). Se espera un viento del sur-sureste de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Se esperan lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas después de las 9 a.m.

La temperatura máxima estará cerca de 75°F (24°C).

El viento del sur-sureste de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h) se convertirá en viento del oeste-suroeste por la tarde.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h).

La probabilidad de precipitación es del 90%.

Esta noche, se anticipan condiciones similares con la posibilidad de más lluvias y tormentas eléctricas.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 12 de feb 5:51 p. m. CST .

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.