Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 0,56% este 13 de febrero

Inicio de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día bajista para el Nikkei 225, que inaugura la jornada del viernes 13 de febrero con ligeras bajadas del 0,56%, hasta los 57.319,09 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con jornadas previas, el selectivo acumula dos sesiones seguidas en números rojos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra un ascenso 6,51%, de manera que en el último año aún acumula un incremento del 44,85%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (57.650,54 puntos) y un 12,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

