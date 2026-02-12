Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 11 de febrero

Día de repunte para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 33.707,83 puntos y la cifra mínima de 33.071,67 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.
En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una subida 4,08%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 43,14%.