OMX Stockholm 30 pierde 0,69% tres el cierre de operaciones este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el OMXS 30, que cerró la jornada financiera del jueves 12 de febrero con caídas del 0,69%, hasta los 3.123,65 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 3.163,12 puntos y un volumen mínimo de 3.123,17 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,26%.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 acumula un ascenso 1,1% y desde hace un año mantiene aún un incremento del 18,33%. El OMXS 30 se sitúa un 0,69% por debajo de su máximo del presente año (3.145,47 puntos) y un 8,42% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).