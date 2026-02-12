Noticias

Nifty 50: la bolsa de la India cerró a la baja este 12 de febrero

Cierre de operaciones Nifty 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Nifty 50, que cerró la sesión del jueves 12 de febrero con descensos del 0,57%, hasta los 25.807,20 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 25.906,70 puntos y la cifra mínima de 25.752,40 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,6%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 anota un incremento 0,64%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 8,91%. El Nifty 50 se sitúa un 1,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 3,95% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

