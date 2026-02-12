Noticias

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro cotizó al cierre a 20,47 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,11% frente a la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 20,44 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro registra una disminución 0,78%, por lo que desde hace un año acumula aún una bajada del 10,16%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó un descenso del 0,41%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad fue algo superior a la acumulada en el último año, por lo tanto el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

