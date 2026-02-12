Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 9,10 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,1% frente a los 8,91 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un incremento 2,99%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 6,69%.

Si comparamos el dato con fechas previas, cambió el sentido del dato previo, en el que se anotó una disminución del 0,93%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 25,77%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (18,62%), de manera que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.