Noticias

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Guatemala: cotización de cierre del
Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 9,10 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,1% frente a los 8,91 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un incremento 2,99%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 6,69%.

Si comparamos el dato con fechas previas, cambió el sentido del dato previo, en el que se anotó una disminución del 0,93%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 25,77%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (18,62%), de manera que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 12 de febrero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de febrero en Canadá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo del viernes 13 de febrero

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Conoce el pronóstico del clima