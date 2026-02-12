Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 12 de febrero de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,23% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,16%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 1,92%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, giró las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un descenso del 0,26%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia clara. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente superior a los números logrados para el último año (17,79%), por lo tanto está presentando un comportamiento más inestable.