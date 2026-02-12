El IBEX 35 cerró la sesión de este 12 de febrero con pérdida de 0,62%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el IBEX 35, que acabó la sesión bursátil del jueves 12 de febrero con bajadas del 0,62%, hasta los 46.220,97 puntos. El índice marcó un máximo de 46.947,73 puntos y la cifra mínima de 46.117,32 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,77%.

En la última semana, el IBEX 35 registra un incremento 0,88%, de manera que en el último año aún mantiene un ascenso del 23,15%. El IBEX 35 se sitúa un 1,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (46.823 puntos) y un 3,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).