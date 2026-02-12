Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de febrero en Canadá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de febrero en Canadá

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,27% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando se situó en 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,48%, por lo que en el último año aún mantiene una disminución del 1,47%.

Respecto a jornadas anteriores, encadenó dos fechas consecutivas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 5,8%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (5,11%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

