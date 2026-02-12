Cierre del mercado suizo este 12 de febrero

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que acabó rueda bursátil del jueves 12 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 13.529,92 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 13.603,41 puntos y un volumen mínimo de 13.529,92 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,54%.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Swiss Market acumula un incremento 0,47%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 7,44%. El Swiss Market se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo del presente año (13.547,08 puntos) y un 3,89% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).