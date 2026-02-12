Cierre del mercado suizo este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que acabó rueda bursátil del jueves 12 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 13.529,92 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 13.603,41 puntos y un volumen mínimo de 13.529,92 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,54%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Swiss Market acumula un incremento 0,47%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 7,44%. El Swiss Market se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo del presente año (13.547,08 puntos) y un 3,89% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).