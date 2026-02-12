Noticias

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del euro hoy 12 de febrero de EUR a CAD

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,24% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando cerró con 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una bajada 0,06%; pero en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 2,38%.

Respecto a fechas pasadas, con este dato frenó la racha negativa que marcaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (5,78%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en este momento.

