Noticias

BSE Sensex 30 cerró operaciones con pérdidas del 0,66% este 12 de febrero

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que cerró la jornada financiera del jueves 12 de febrero con descensos del 0,66%, hasta los 83.674,92 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 84.061,62 puntos y la cifra mínima de 83.516,67 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra una subida 0,43%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 9,9%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 3,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 12 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas

Iquitos: el pronóstico del tiempo para este 12 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Iquitos: el pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo en Huancayo para este 12 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del tiempo en Huancayo

Clima en Cuzco: la previsión meteorológica para este 12 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: la previsión

Clima en Lima: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: cuál será