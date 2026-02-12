BSE Sensex 30 cerró operaciones con pérdidas del 0,66% este 12 de febrero

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que cerró la jornada financiera del jueves 12 de febrero con descensos del 0,66%, hasta los 83.674,92 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 84.061,62 puntos y la cifra mínima de 83.516,67 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra una subida 0,43%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 9,9%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 3,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).