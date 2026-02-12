BSE Sensex 30 cerró operaciones con pérdidas del 0,66% este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que cerró la jornada financiera del jueves 12 de febrero con descensos del 0,66%, hasta los 83.674,92 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 84.061,62 puntos y la cifra mínima de 83.516,67 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra una subida 0,43%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 9,9%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 3,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).