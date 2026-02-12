BEL-20 INDEX cierra operaciones con tendencia alcista este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el BEL-20 INDEX, que terminó la jornada financiera del jueves 12 de febrero con notables subidas del 0,93%, hasta los 5.646,87 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 5.649,28 puntos y la cifra mínima de 5.604,73 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,79%.

Con respecto a la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una subida 2,2% y en el último año aún mantiene un incremento del 28,27%.