Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 11 de febrero

Positiva jornada para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada financiera del miércoles 11 de febrero con leves incrementos del 0,31%, hasta los 27.266,38 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 27.325,98 puntos y la cifra mínima de 27.133,77 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 1,56%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 30,51%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,51% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 4,27% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).