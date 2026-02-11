Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada financiera del miércoles 11 de febrero con leves incrementos del 0,31%, hasta los 27.266,38 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 27.325,98 puntos y la cifra mínima de 27.133,77 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 1,56%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 30,51%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,51% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 4,27% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).