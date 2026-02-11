El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno al inicio de sesión este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el ATX, que empieza la sesión del miércoles 11 de febrero con subidas del 0,99%, hasta los 5.780,95 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el indicador invierte el dato de la jornada previa, donde acabó con una disminución del 1,55%, mostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX anota un ascenso 0,57%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 45,8%.