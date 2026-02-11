Precio del dólar en Colombia: así está la compra y venta en las casas de cambio el 11 de febrero luego de una nueva subida

El dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.683,45 en la jornada del 11 de febrero - crédito Willy Kurniawan/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 11 de febrero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.671,12, lo que representó una subida de $11,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.659,71. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.502 millones en 2.162 transacciones, con un precio de apertura de $3.674,74, un mínimo de $3.654,00 y un máximo de $3.683,45.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 1,19%, por lo que desde hace un año acumula aún una disminución del 11,39%.

Con relación a los cambios de este día con respecto a fechas pasadas, puso punto final a dos sesiones de racha positiva. La cifra de la volatilidad fue de 14,77%, que es una cifra algo superior al dato de volatilidad anual (14,31%), por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

El dólar bajó de precio a nivel global en 2025 y 2026. Colombia se vio muy beneficiada - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Desempleo en EE. UU.

De acuerdo con Bancolombia, el movimiento se dio luego de que, a nivel internacional, el Bureau of Economic Analysis (BEA) reveló que la tasa de desempleo de EE. UU. disminuyó 0,1 puntos porcentuales en enero y se ubicó en 4,3%, cifra inferior a la prevista por los analistas (4,4%). Así las cosas, la economía creó 130.000 puestos de trabajo, lo que sugiere que la Reserva Federal continuará aplazando el inicio del ciclo de recortes de la tasa de interés.

A nivel local, el presidente Gustavo Petro señaló que, si la Corte Constitucional no aprueba la solicitud de Emergencia Económica, el Gobierno tendría que recortar el presupuesto en $13 billones. Además, el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo se ubicó en 18,2 puntos (pts), 1,7 pts por debajo del dato de diciembre y 19,3 pts por encima del registrado en enero de 2025.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.700. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 11 de febrero de 2026 fue de $3.582,22, mientras que el de venta resultó de $3.683,33.

El dólar en Colombia lleva varios meses por debajo de los $3.700 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Lo hacen de la siguiente manera:

Nutifinanzas: compra: $3.500,00. Venta:$3.650.

Money Max: compra: $3.500,00. Venta:$3.650.

Cambios Kapital: compra:$3.630. Venta:$3.730.

El Cóndor: compra:$3.530. Venta:$3.680.

Smart Exchange: compra:$3.630. Venta:$3.680.

Cambios Vancouver: compra:$3.620. Venta:$3.680.

Latin Cambios: compra:$3.630. Venta:$3.690.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.620. Venta:$3.770.

Alliance Trade: compra: $3.620. Venta:$3.750.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.580 para compra y en $3.690 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.590. Venta:$3.700.

Medellín: compra:$3.540. Venta:$3.690.

Cali: compra:$3.600. Venta:$3.740.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.620. Venta:$3.660.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.