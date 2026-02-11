Apertura del OMX Stockholm 30 este 11 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el OMXS 30, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,14%, hasta los 3.132,01 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas en dígitos negativos.

En la última semana, el OMXS 30 registra un incremento 0,45%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 17,49%. El OMXS 30 se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.136,56 puntos) y un 8,71% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).