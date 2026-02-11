Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,21%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Swiss Market, que inaugura la sesión del miércoles 11 de febrero con ligeras bajadas del 0,21%, hasta los 13.489,35 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice con este valor corta la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En la última semana, el Swiss Market acumula un descenso 0,14% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un ascenso del 6,85%. El Swiss Market se sitúa un 0,21% por debajo de su máximo del presente año (13.518,22 puntos) y un 3,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).