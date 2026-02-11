Noticias

Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,21%

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión adversa para el Swiss Market, que inaugura la sesión del miércoles 11 de febrero con ligeras bajadas del 0,21%, hasta los 13.489,35 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice con este valor corta la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En la última semana, el Swiss Market acumula un descenso 0,14% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un ascenso del 6,85%. El Swiss Market se sitúa un 0,21% por debajo de su máximo del presente año (13.518,22 puntos) y un 3,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).

