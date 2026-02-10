Noticias

Valor del euro en Perú este 11 de febrero (de EUR a PEN)

Este es el comportamiento de la divisa europea durante la jornada del día de hoy

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Perú este 10 de febrero de EUR a PEN

El euro se cotiza en el día de hoy, miércoles 11 de febrero, a 3,99 soles en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,22% si se compara con los 4 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una subida 0,6%; por contra en el último año aún acumula una bajada del 5,94%.

Si confrontamos el valor con días previos, corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (7,81%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesprecio del euroeuro en Perúperu-economia

