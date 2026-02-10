Valor del euro en Perú este 11 de febrero (de EUR a PEN)

Valor de apertura del euro en Perú este 10 de febrero de EUR a PEN

El euro se cotiza en el día de hoy, miércoles 11 de febrero, a 3,99 soles en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,22% si se compara con los 4 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una subida 0,6%; por contra en el último año aún acumula una bajada del 5,94%.

Si confrontamos el valor con días previos, corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (7,81%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.