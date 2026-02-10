Euro: cotización de apertura hoy 10 de febrero en Guatemala

Tras la apertura el euro se cotiza en el día de hoy a 9,13 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 3,21% frente a los 8,84 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un incremento 3,04% y en el último año acumula aún una subida del 6,86%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas previas, invierte el dato de la jornada previa, donde acabó con un descenso del 2,51%, mostrando que es incapaz de consolidar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es de 29,48%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (18,75%), de modo que está presentando un comportamiento más inestable.