El principal indicador del mercado mexicano inicia jornada este 9 de febrero con alza de 0,99%

Apertura optimista para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del lunes 9 de febrero con notables subidas del 0,99%, hasta los 71.509,45 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas previas, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, cuando cerró con un descenso del 0%, siendo incapaz de consolidar una tendencia.
Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC anota un incremento 4,04%, por ello desde hace un año todavía mantiene una subida del 23,63%.