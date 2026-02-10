Noticias

El principal indicador del mercado mexicano inicia jornada este 9 de febrero con alza de 0,99%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del lunes 9 de febrero con notables subidas del 0,99%, hasta los 71.509,45 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas previas, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, cuando cerró con un descenso del 0%, siendo incapaz de consolidar una tendencia.

Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC anota un incremento 4,04%, por ello desde hace un año todavía mantiene una subida del 23,63%.

