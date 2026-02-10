Noticias

Datos de cierre del IBEX 35 este 10 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Jornada sin cambios para el IBEX 35, que cerró rueda bursátil del martes 10 de febrero con una variación del 0,04%, hasta los 46.801,98 puntos. El selectivo anotó un máximo de 46.997,16 puntos y la cifra mínima de 46.633,42 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

En los últimos siete días, el IBEX 35 anota un ascenso 0,82%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 25,67%. El IBEX 35 se sitúa un 0,04% por debajo de su máximo del presente año (46.823 puntos) y un 5,2% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.488 puntos).

