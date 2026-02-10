Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada al alza este 10 de febrero

Jornada alcista para el Nifty 50, que terminó la sesión bursátil del martes 10 de febrero con leves subidas del 0,26%, hasta los 25.935,15 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 25.989,45 puntos y un mínimo de 25.870,45 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,46%.
En la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,81%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 11,02%. El Nifty 50 se sitúa un 1,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 4,47% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).