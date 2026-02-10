Noticias

Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada al alza este 10 de febrero

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el Nifty 50, que terminó la sesión bursátil del martes 10 de febrero con leves subidas del 0,26%, hasta los 25.935,15 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 25.989,45 puntos y un mínimo de 25.870,45 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,46%.

En la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,81%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 11,02%. El Nifty 50 se sitúa un 1,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 4,47% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Cuzco este 10 de febrero

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: temperatura y

Clima en Perú: la previsión meteorológica para Arequipa este 10 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Perú: la previsión

Clima en Lima: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de febrero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: cuál será

Clima en Perú: la previsión meteorológica para Iquitos este 10 de febrero

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: la previsión

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Adiós a la incertidumbre, conoce