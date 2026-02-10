Cierre del principal índice de Bruselas este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión del martes 10 de febrero con una variación del 0,03%, hasta los 5.574,82 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 5.576,06 puntos y un mínimo de 5.538,80 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,67%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una subida 1,37%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 25,76%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.576,62 puntos) y un 9,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).