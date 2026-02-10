Noticias

Cierre del OMX Stockholm 30 este 10 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que cerró la sesión de mercado del martes 10 de febrero con una variación del 0%, hasta los 3.136,54 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 3.153,08 puntos y la cifra mínima de 3.134,95 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,58%.

En la última semana, el OMXS 30 anota una subida 1,59%, por lo que en el último año todavía mantiene un ascenso del 19,3%. El OMXS 30 se sitúa un 0% por debajo de su máximo del presente año (3.136,56 puntos) y un 8,86% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

