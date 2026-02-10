Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 10 de febrero

Jornada en alza para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del martes 10 de febrero con notables incrementos del 2,3%, hasta los 57.660,07 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 57.960,19 puntos y un mínimo de 56.812,01 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,98%.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 5,37%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 46,29%.