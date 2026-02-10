Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del martes 10 de febrero con notables incrementos del 2,3%, hasta los 57.660,07 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 57.960,19 puntos y un mínimo de 56.812,01 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,98%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 5,37%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 46,29%.